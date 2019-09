INTERCASA, Living & Design – de 09 a 13 de Outubro

De 9 a 13 de Outubro, realiza-se, na FIL, a 43ª edição da INTERCASA - Living & Design, a nova designação do evento que reflecte o seu posicionamento actual, integrando as áreas de produto casa do LXD - Lisboa Design Show e do Festival Vintage.





Ao longo de mais de 10 mil metros quadrados, serão apresentadas as últimas tendências de mobiliário de interiores, design de produto, decoração, iluminação, têxteis, jardinagem, entre outros, incluindo a grande novidade desta edição, uma área para o Design de produto Casa e o produto casa Vintage, num espaço que reúne visitantes, empresas e profissionais do sector. Consolidando já o destaque como imagem de marca da Intercasa, o espaço Ambientes & Tendências volta a juntar designers para mostrarem as tendências de decoração em várias divisões da casa, ideal para quem se quer inspirar na decoração ou remodelação do seu lar.





O tema inspirador da INTERCASA - Living & Design de 2019 é… a COR! O motivo? A cor, por ser um elemento inspirador e tendência para um público renovado, trendy, cosmopolita e exigente, que quer fazer da sua casa a melhor casa do mundo!





As embaixadoras da Intercasa, Vanda Boavida e Rafaela Garcêz acrescentam duas visões e técnicas distintas, porém complementares, de home decor. Vanda Boavida, reconhecida consultora e professora de Feng Shui, tendo representado Portugal na Feng Shui Society, em Londres, volta a associar-se à Intercasa, tornando-a a primeira feira de decoração certificada pelo Feng Shui em Portugal.; Já Rafaela Garcêz, organizer & consultora certificada KonMari™, adiciona a visão minimalista à decoração e arrumação, através do método KonMari™, criado por Marie Kondo.





Os visitantes podem ainda pedir usufruir do Espaço Saiba na Hora, para pedir esclarecimento e aconselhamento profissional para projectos de decoração ou remodelação, onde especialistas de diferentes profissões como pintores, estofadores, canalizadores, entre outras, estarão disponíveis para o ajudar. Por exemplo, quer um pintor para retocar uma parede da sua casa? Um canalizador para arranjar a sua torneira? Pode encontrar esses profissionais no Espaço Saiba na Hora.





A complementar a experiência de visita à área exposicional da INTERCASA, o evento sai à rua. Intercasa In and Out será um evento paralelo exclusivamente dedicado à decoração e ao design de interiores que irá decorar as montras de várias lojas de expositores aderentes do sector da Grande Lisboa de bom gosto, com as últimas tendências do sector e conceitos para a temporada Outono/Inverno.





Para mais informações consulte: www.intercasa.fil.pt.

A INTERCASA 2019 decorre em simultâneo com o SIL - Salão Imobiliário de Portugal.





