ISEL volta a apostar em mestrados com 100% de garantia de empregabilidade

Mestrados lecionados no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa estão alinhados com as exigências do mercado de trabalho e beneficiam de enorme reputação junto das principais empresas do país.

Pretende prosseguir os estudos em áreas que lhe garantem a entrada direta no mercado de trabalho?





O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa – ISEL anuncia a abertura das candidaturas para três mestrados com taxas de empregabilidade de 100%: Mestrado em Engenharia da Qualidade do Ambiente; Mestrado em Engenharia Química e Biológica; e Mestrado em Engenharia Informática e Multimédia. As candidaturas para estes cursos, que funcionam em regime pós-laboral, já se encontram abertas até 29 de abril.





Os mestrados do ISEL distinguem-se pela componente prática e ligação ao mercado de trabalho, garantindo a proximidade com algumas das principais empresas nos vários setores.





Para quem deseja prosseguir carreira em engenharia da Qualidade e do Ambiente, este curso proporciona conhecimentos avançados nestas áreas, conjugando a competitividade e sustentabilidade com o contributo para a Agenda 2030 da ONU e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Mestrado em Engenharia da Qualidade e do Ambiente, destinado a um leque de perfis muito variado, é um dos mais procurados por todo o tipo de entidades empregadoras da indústria e serviços.





Direcionado para o ensino prático em sincronia com o mercado de trabalho, o Mestrado em Engenharia Química e Biológica permite duas áreas de especialização: Processos Químicos e Bioprocessos. O curso apresenta como mais-valias a forte componente laboratorial e o estímulo ao empreendedorismo e à inovação, condições fundamentais para triunfar nesta área.





Por sua vez, o Mestrado em Engenharia Informática e Multimédia consiste numa especialização muito focada em áreas de grande impacto na sociedade atual, como o desenvolvimento de software multimédia e Inteligência Artificial. Com uma forte componente prática, este curso caracteriza-se pelo equilíbrio entre a indústria e a investigação, com possibilidade de desenvolver o trabalho final em colaboração com uma empresa ou no âmbito de um projeto de investigação financiado.





A este grupo de mestrados com 100% de empregabilidade, juntam-se também os seguintes mestrados: Mestrado em Engenharia Biomédica e Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores.