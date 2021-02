ISG apresenta Pós-Graduação em Gestão de Marketing

O Instituto Superior de Gestão (ISG), apresenta a Pós-Graduação em Gestão de Marketing, previsto arrancar a 24 de fevereiro, com um Corpo Docente de qualidade e em simultâneo mantendo ligações com o mercado, que está direcionada aos profissionais que queiram atualizar e aprofundar os seus conhecimentos nesta área.





Os principais objetivos da Pós-Graduação em Gestão de Marketing do ISG são proporcionar uma formação avançada em marketing do ponto de vista profissional e académico, contando com um parceiro de renome - a Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM).





De forma a alcançar estes objetivos, o corpo docente é constituído por professores doutorados e especialistas na área da Gestão e do Marketing que recorrem a estudos de caso e às novas tecnologias de informação e comunicação, como simuladores e outros softwares, para transmitir conhecimentos de carácter prático.





Este curso, contará com Webinares em que especialistas ligados a empresas nacionais e internacionais irão abordar as temáticas e as estratégias mais atuais de um mercado cada vez mais competitivo e em permanente mudança.





Paula Lopes, a Coordenadora Científica explica que "a Pós-Graduação em Gestão de Marketing é direcionada para profissionais das áreas de gestão, marketing e comunicação e o nosso objetivo é formar profissionais que possam vir a contribuir para um melhor desempenho das organizações em contextos nacionais e internacionais". E continua "esta formação oferece a mais valia de poder ser creditada no Curso de Mestrado em Marketing de acordo com a legislação".