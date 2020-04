Jornal de Negócios lança Live Events com Claranet.

Seguindo as recomendações da Direcção Geral de Saúde (DGS), o Jornal de Negócios e a Claranet lançaram o primeiro Live Event, em que os participantes estavam todos à distância através das novas tecnologias.

Com uma larga experiência na realização de eventos como Conferências, Think Tanks e Prémios, a Cofina Eventos está agora a revolucionar a forma como faz estes acontecimentos, através da utilização de tecnologias de videoconferência e de webcast.

A primeira, de um ciclo de várias realizadas com o apoio da Claranet, não podia ser mais adequada aos tempos que vivemos, dado que o tema foi o papel das novas tecnologias na saúde. Neste evento, estiveram presentes António Miguel Ferreira, Presidente da Claranet Portugal, António Maia, Diretor de Workplace Design & Adoption da Claranet , Henrique Martins, Ex-Presidente do Conselho de Administração dos SPMS, Luís Vaz Henriques, Diretor IT / IS, Lusíadas Saúde, Micaela Seemann Monteiro, Chief Medical Officer da José de Mello Saúde e Carlos Sousa, Diretor STI do Hospital Cruz Vermelha.