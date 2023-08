LIDEL Saúde e bem-estar apresenta SABEMOS COMER?

A obesidade está a ganhar uma expressão cada vez maior em Portugal. Este novo livro dá a conhecer diversas dicas e soluções que irão ajudar o público a melhorar a sua saúde e a controlar o seu peso.

A obra dirige-se a todas as pessoas interessadas em melhorar o seu estilo de vida e aprofundar os seus conhecimentos sobre alimentação saudável.

A editora LIDEL apresenta o novo livro "Sabemos Comer? Estratégias para o mundo atual", da autoria de José Maria Tallon, licenciado em medicina e cirurgia e especializado em diversas áreas da saúde, tendo particular interesse pela área da nutrição e genética. O conselheiro médico de várias caras conhecidas é também diretor clínico das clínicas médicas Dr. Tallon e conta já com várias publicações, cursos e palestras realizadas em Portugal e no estrangeiro.

Atualmente, passamos muito tempo sentados, quer seja a trabalhar, estudar, comer ou até mesmo a conversar. Aliado a esse fator, fazemos muito pouco exercício físico e estamos muito dependentes da vida online nas mais diversas situações. Todos estes aspetos, que aumentaram exponencialmente desde o início da pandemia, contribuem para que façamos muitas vezes escolhas que não são as mais ajustadas às nossas necessidades e que podem trazer algumas preocupações no futuro.

Em Portugal, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, quase 60% dos adultos vive com excesso de peso ou obesidade e as previsões indicam que esse número continuará a crescer. O livro "Sabemos Comer? Estratégias para o mundo atual" surge como um aliado no combate a este flagelo, demonstrando que é possível mudar esta realidade sem que este seja um processo negativo.

Quando abrir este livro, o público poderá encontrar várias dicas e soluções para melhorar a sua saúde e controlar o seu peso, tais como: comer sopa, organizar a despensa e o frigorífico, fazer os telefonemas enquanto caminha, utilizar o tempo que gastava nos transportes para si, entre outras. Além disso, poderão também desvendar alguns mitos associados à alimentação.

Através desta obra, dirigida a todas as pessoas interessadas em melhorar o seu estilo de vida e aprofundar os seus conhecimentos sobre alimentação saudável, o autor pretende ajudar a descobrir como comer com prazer, mantendo um plano alimentar saudável, e mostrar alternativas para que o leitor possa diversificar e equilibrar as suas escolhas.

Este livro, lançado na Feira do Livro de Lisboa, conta não só com a vasta experiência do Dr. Tallon, que já atendeu mais de 213 mil pacientes e ajudou a perder no total mais de 2.000.000 de quilos, mas também com a colaboração de especialistas em áreas como: bioquímica, biotecnologia, desporto, educação física e saúde, medicina interna, nutrição e psicologia.





"Os nossos hábitos tornaram-se muito mais sedentários, o caminho da digitalização acelerou e aprendemos a fazer tudo com a ajuda dos smartphones, tablets ou computadores. A nossa vida mudou e mudou para sempre. Grandes males, grandes remédios! Temos de procurar alternativas para compensar e até aproveitar esta mudança."

José Maria Tallon,

In Preambulo, Sabemos Comer?

Conteúdos Abordados:

O que é a obesidade? Ela é inevitável? A importância da genética

Estado atual da obesidade e efeitos da pandemia

Dos ecrãs às mudanças na alimentação e no exercício físico

A realidade das escolas (e o que poderia mudar)

O que pode fazer a família?

O que comer para estar bem?

Como distribuir as refeições ao longo do dia?

As outras dietas mais conhecidas

Dicas alimentares para o dia a dia

Mitos e verdades da alimentação

Antinutrientes e biodisponibilidade dos alimentos

Receitas para uma vida mais saudável

Sobre o livro:

"Sabemos Comer? Estratégias para o mundo atual"

PVP: 19,95€

ISBN: 978-989-752-895-8

Nº de páginas: 336

Sobre o autor:

Professor Doutor José Maria Tallon (Curriculum Abreviado)

Diretor Clínico das Clínicas Médicas Dr. Tallon e Médico de Eleição de múltiplas figuras públicas e de diversos quadrantes da sociedade portuguesa; Licenciado em Medicina e Cirurgia; Mestre em Medicina, em Educação Médica e em Psicologia Clínica; Pós-graduado em Antienvelhecimento e Medicina do Envelhecimento; Doutor em Ciências Químicas e Biológicas; Com particular interesse pela área da Nutrição e Genética, tendo feito já diversas publicações, cursos e palestras em Portugal e no estrangeiro.

Sobre a LIDEL saúde e bem-estar:

Com 60 anos de experiência no mercado do livro, a LIDEL é reconhecida como uma editora de excelência e rigor, procurada por profissionais e estudantes de diversas áreas do saber que confiam nas suas obras e nos seus autores. Ao mesmo tempo que fortalece esta tradição, a LIDEL procura chegar a outros públicos, apostando numa linha de livros com conteúdos mais generalistas, mas sempre com o cunho de qualidade que lhe é característico. Para estes leitores publica sob a chancela LIDEL saúde e bem-estar.