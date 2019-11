A Lycamobile, o maior operador virtual móvel do mundo, quer dar a conhecer aos portugueses as vantagens neste cartão.





O Lyca Globe da Lycamobile já é a escolha de muitos portugueses para as suas comunicações móveis internacionais, pois muitas são as pessoas que têm familiares a viver lá fora ou filhos a estudar no estrangeiro, por exemplo. No entanto, a empresa de telecomunicações pretende mostrar que o Lyca Globe é uma boa opção de comunicação para toda a gente. É um cartão que, por apenas 10€ no primeiro mês (15€ nos meses seguintes de renovação) permite usar 4GB de Internet, usufruir de 500 minutos de conversação em Portugal e para 36 países, e ainda permite fazer chamadas e usar a internet em roaming ao viajar por todos os países da UE/EEE. Fora da UE e espaço Schengen, os países para onde se pode ligar com o cartão SIM Lyca Globe, a preços competitivos, são: Brasil, Canadá, China e Índia.





A empresa de telecomunicações lança agora uma campanha de publicidade nacional em TV, outdoors, rádio, imprensa e digital para comunicar os valores do produto Lyca Globe.





Para António Arnaut, Country Manager da Lycamobile Portugal, "Com a campanha Mundo sem Fronteiras pretendemos reforçar a ideia junto dos portugueses de que os nossos cartões não servem apenas para ligar para o estrangeiro. Qualquer português que pretenda uma opção de comunicação para o seu dia-a-dia a baixo custo e que não obrigue a fidelização ou contratos com uma operadora pode usar os nossos cartões pré-pagos, entre os quais o Lyca Globe que, ainda para mais, permite usar a internet e ligar para fora. São só vantagens."





Fundada em Londres em 2006, a Lycamobile fornece chamadas internacionais, mensagens e dados a baixo custo e em modelo pré-pago a mais de 15 milhões de clientes em todo o mundo. A empresa é a líder de mercado em chamadas pré-pagas, operando em 23 países, em cinco continentes.





Com ofertas de chamadas internacionais a preços desde 1 cêntimo por minuto, e chamadas gratuitas entre utilizadores Lyca, a Lycamobile orgulha-se da sua linha de soluções e dos preços imbatíveis.





Além do seu vasto leque de pacotes, ofertas especiais e tarifários nacionais, a empresa pretende oferecer sempre os preços mais acessíveis a nível de chamadas internacionais para os cidadãos portugueses para que liguem de forma acessível para os seus amigos e família nos países mais procurados, como Angola, Brasil, Roménia, China, Índia, Cabo Verde, Guiné e Reino Unido.