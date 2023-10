Marca MG regressa em força ao mercado português e aposta forte no segmento dos veículos elétricos

A icónica marca britânica MG está de regresso ao mercado português e, desta vez, vem para ficar. A marca de automóveis quer apostar forte no segmento dos veículos elétricos, onde acredita ainda existir um enorme potencial de crescimento no mercado nacional. Com mais de 14 concessionários em funcionamento e mais 800 unidades vendidas em 2023, a MG quer democratizar o acesso do consumidor português aos automóveis do futuro.





A MG pretende tornar-se a nova referência na condução eletrificada e torná-la acessível aos condutores preparados para embarcar num novo estilo de vida elétrico e sustentável. O espírito da MG é levar a mobilidade eletrificada a todos, com uma gama de modelos com um design adaptado ao gosto europeu, com os mais elevados padrões de qualidade, com características de segurança muito superiores à média do mercado e equipados com tecnologias de ponta, a um preço extremamente competitivo e acessível.





Para Ricardo Lotra, Country Sales Manager da MG para o mercado português, "estamos perante um "casamento perfeito": a MG está fortemente comprometida em promover a eletro mobilidade e Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer. Assim, e com base nos últimos dados sobre veículos elétricos vendidos nos últimos meses, acreditamos que a eletro mobilidade no mercado português vai conhecer um enorme impulso". E, acrescenta, "graças à excelente relação qualidade-preço dos nossos modelos, um dos valores históricos da marca, seremos capazes de facilitar aos condutores portugueses o acesso a um automóvel elétrico de uma forma acessível, algo impossível até agora".





A título de exemplo, o MG4 é o modelo mais procurado pelo consumidor português. Divertido e funcional, compacto e espaçoso, o MG4 Electric é a solução com visão de futuro, uma vez que permite a todos entrar no mundo da pura mobilidade elétrica. As suas características de design, enérgicas e ágeis expressam a vitalidade e o espírito livre da MG. Este modelo está no topo das preferências dos portugueses pela sua excelência. A nova plataforma MSP (Modular Scalable Platform) puramente elétrica não oferece nada mais além da excelência. Apresenta-se mais forte, mais inteligente e com melhor design. O MG4 pretende assim que o prazer de condução não seja exclusivo dos modelos premium. A versão standard do MG4 Electric está disponível a partir de 32 990€.





Com uma história que remonta a 1924, a MG é uma marca reconhecida por fabricar automóveis desportivos emocionantes, divertidos de conduzir e com uma boa relação qualidade-preço. Desde o original MG 14/28 Super Sports, concebido pelo lendário Cecil Kimber, até ao atual MG ZS EV totalmente elétrico, a MG sempre foi inovadora. Os veículos MG são sustentáveis, inteligentes, funcionais, acessíveis e desenvolvidos nos estúdios de design da SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation), a atual "empresa mãe" da MG.