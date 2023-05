MULTIOPTICAS INAUGURA LOJA NO CENTRO COMERCIAL LA VIE FUNCHAL COM A PRESENÇA DE DOLORES AVEIRO

A MultiOpticas inaugurou uma nova loja no Centro Comercial La Vie Funchal com um conceito mais moderno reforçando a sua aposta na expansão de lojas e sempre com o intuito de continuar a cuidar da saúde visual dos portugueses. Nesta loja a marca segue em frente com a sua missão apresentando um centro de visão com a chancela da Essilor onde os clientes encontram os melhores especialistas com os equipamentos mais avançados.





A sua modernidade e a forma como o produto está exposto torna uma loja muito mais próxima do cliente. Além do Centro de Visão este novo espaço oferece à população as mais diversas vantagens e cuidados de saúde visual e uma grande variedade de marcas com uma excelente relação qualidade/preço.





A inauguração desta nova loja contou com a presença da embaixadora da marca, Dolores Aveiro, que partilhou a sua experiência e história de vida aos presentes. Este evento teve lugar no "Centro de Conversas" organizado pelo centro comercial La Vie Funchal em parceria com a MultiOpticas.





E para materializar de forma relevante da Missão da marca, Cuidar da Visão dos Portugueses, a MultiOpticas em parceria com o La Vie Funchal convidaram duas fundações identificadas pela Dona Dolores. Este momento especial foi vivido por todos os presentes e deixou nota de que o bem-estar das Crianças e Idosos das duas fundações é importante para todos.





Em Portugal, a MultiOpticas está presente há mais de 30 anos e conta com mais de 200 lojas no território nacional, incluindo loja online.