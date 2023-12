Novos fornos de encastrar da Beko com tecnologia de cozinha assistida a vapor

A Beko, marca do grupo Grupo Arçelik líder de eletrodomésticos na Europa, apresenta a nova campanha de Natal em que na compra de eletrodomésticos de encastre da marca é possível receber até 150€ de reembolso. Tendo em mente os cozinhados típicos da época e o importante recurso ao forno para os preparar, a Beko destaca nesta Campanha os seus mais recentes fornos de encastrar com tecnologia de cozinha assistida a vapor.





Ideal para instalar ainda a tempo das Festas ou como presente para uma cozinha de sonho, o forno de encastrar BBIS13300XMSE da Beko , conta com o sistema de vapor– um sistema que injeta água na cavidade do forno para que se crie vapor enquanto cozinha para obter bolos e pão crocante por fora e macio no interior e pratos mais suculentos. Os bolos saem perfeitos e além disso é muito fácil manuseá-lo no forno graças àsexistentes. O sistema de correr permite puxar a prateleira até ao fim, ou 2/3 para a versão telescópica parcial, do forno enquanto suporta o prato ou forma do bolo.

Adicionalmente, este forno conta com iluminação halógena para uma visão clara do que está a acontecer dentro do forno, tem sistema de limpeza a vapor SteamShine® para uma maior comodidade e ainda uma porta resistente para suportar pratos pesados e utensílios de cozinha. A porta durável suporta cargas tão pesadas como 22,5 kg, portanto 20% mais do que as portas convencionais.