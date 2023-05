O Rei Zarolho, de Marc Crehuet, no TEATRO MARIA MATOS, Lisboa

Um jantar de casais, organizado por duas amigas que há muito não se veem com o propósito de conhecerem os respectivos parceiros. Lídia mora no bairro dos subúrbios onde cresceu, está desempregada e namora com David, um polícia do corpo de intervenção. Sandra é uma intelectual que saiu do bairro há muitos anos e está apaixonada por André, um realizador de documentários a enfrentar um período conturbado, após ter perdido um olho durante um ataque da polícia numa manifestação. Apesar de navegarem em esferas opostas da estrutura social, ao longo do jantar é revelado que David e André têm um passado recente em comum. Fora do campo de batalha David é obrigado a confrontar o seu sistema de crenças. Manterá as suas convicções ou estará disposto a repensar os seus valores?



Uma comédia que traduz a perplexidade diante de uma realidade social complexa e muitas vezes incoerente. No meio da incerteza da vida, as personagens procuram encontrar respostas e dar sentido às coisas, de olhos vendados num mundo caótico onde a lógica lhes escapa por entre os dedos.



FICHA ARTÍSTICA

Texto e Encenação Marc Crehuet

Tradução Ana Rita Sousa

Cenografia Joana Sousa

Figurinos Andy Dyo

Desenho de luz Luís Duarte

Assistente de encenação Sónia Aragão



Com Benedita Pereira, Dinarte Branco, Diogo Morgado, Jorge Mourato e Susana Blazer

TEATRO MARIA MATOS, Lisboa

Quinta a Sábado às 21h, Domingo às 17h