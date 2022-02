Orivárzea - Arroz Bom Sucesso

Todos os anos, uma nova colheita sai dos campos da Lezíria Ribatejana, onde a empresa produz 100% do arroz que comercializa, sob normas de produção integrada ou de biológico, na primeira região de Indicação Geográfica Protegida em Portugal, deixando assim uma Baixa Pegada Ecológica, incomparável ao arroz importado.





Toda a marca Bom Sucesso é embalada com uma única variedade (monovarietal) por tipo de arroz, variedade Ariete no Carolino, variedade Sprint no Agulha, variedade Elettra no Aromático, etc., garantindo assim uma uniformidade na cozedura de todos os grãos.





Pela sua qualidade, modo de produção e consistência nos elevados padrões de qualidade, o Arroz Bom Sucesso é o escolhido pela maioria dos consumidores e dos profissionais, sendo eleito há 10 anos consecutivos como Escolha do Consumidor.