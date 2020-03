Pilhas GRÁTIS para pessoas com Aparelhos Auditivos

Os aparelhos auditivos são, muitas vezes, aquilo que permite que as pessoas de idade se mantenham ligadas ao mundo que as rodeia. Para que ninguém fique privado de utilizar os seus aparelhos auditivos, e para que ninguém tenha de sair de casa para comprar pilhas, a ACÚSTICA MÉDICA está a oferecer pilhas a todas as pessoas com aparelhos auditivos.



Qualquer pessoa com aparelhos auditivos (mesmo que não seja cliente da empresa) pode solicitar o envio das pilhas grátis. Esta oferta está limitada a 2 embalagens por pessoa. As pilhas são enviadas para casa por correio, sem qualquer custo.



Para receber as pilhas grátis em sua casa, faça o pedido através do n 800 500 610 (chamada grátis) ou directamente no site www.acusticamedica.pt.



Respeite as indicações das entidades de saúde, e não saia de casa. Pela sua saúde!



A ACÚSTICA MÉDICA faz parte do Grupo Demant, um grupo líder a nível mundial nos cuidados de saúde auditiva, que oferece soluções e serviços para ajudar pessoas com perda de audição. O Grupo Demant emprega mais de 14.000 colaboradores em mais de 30 países e contribui com soluções auditivas e dispositivos de áudio inteligentes, disponibilizados a utilizadores em mais de 130 países.

