Politécnico de Portalegre aposta na internacionalização

No âmbito do seu processo de internacionalização, no ano passado, o Politécnico de Portalegre estabeleceu 21 novos protocolos de cooperação: 17 dos quais com instituições de ensino superior do Brasil; um com a Tunghai University, na China; com a Universidad de Congresso, na Argentina; com o Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, na Ucrânia e com a Cebu Technological University, nas Filipinas.





O acordo mais recente foi assinado com a Universidade Federal de Goiás (UFG). Sediada no estado brasileiro de Goiás e presente nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Goiás, a UFG conta com mais de 22 mil estudantes.





Até aqui, vinham sendo realizadas trocas de informação entre investigadores e docentes destas duas instituições. A partir de agora estão criadas condições para uma cooperação alargada, que inclui a mobilidade de alunos, docentes e investigadores; a participação bilateral em projetos académicos e o desenvolvimento de projetos de investigação conjuntos nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Sociais, Saúde, Tecnologias e Gestão, entre outras ações.





Com objetivos de cooperação similares, estão em curso conversações com outras instituições congéneres do Brasil, Chile, Perú, Colômbia, Estados Unidos, Israel e Índia visando o estabelecimento de novos acordos. As oportunidades de cooperação com estas entidades surgiram dos contactos estabelecidos no ano que terminou, na NAFSA (feira de estudos internacionais, nos Estados Unidos) e no âmbito do projeto de Internacionalização do Ensino Superior Politécnico de Portugal (PPIN).