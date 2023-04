Projeto Cidadania da Língua celebra o dia Internacional da Língua Portuguesa

Gravar um vídeo de cerca de um minuto, onde personalidades relevantes dos países de língua portuguesa - e cidadãos anonimos - dizem o que para eles significa o conceito de Cidadania da língua. Este é o desafio que a Associação Portugal Brasil 200 anos lança à comunidade de internacional de língua portuguesa para celebrar o dia mundial da língua portuguesa no próximo dia 5 de maio. Os vídeos farão parte de uma exposição permanente em Coimbra.

Em celebração do Dia Internacional da Língua Portuguesa, no próximo dia 5 de maio, a Associação Portugal Brasil 200 anos, lança o Projeto Cidadania da Língua cujo principal objetivo é celebrar a língua portuguesa como um território de fato compartilhado pelos cidadãos dos países que a utilizam.

Para José Manuel Diogo, presidente da associação Portugal Brasil 200 anos, promotora desta celebração, "O acordo de mobilidade da CPLP, ao garantir autorização de residência em Portugal praticamente automática aos cidadãos dos países de língua portuguesa, é um instrumento revolucionário porque assenta na pertence a uma língua comum e não há uma geografia. Esta desmaterialização da cidadania é uma inovação civilizacional."

Para marcar esta data tão importante para os países falantes da Língua Portuguesa, a Associação Portugal Brasil, em conjunto com os seus parceiros, propõe uma reflexão acerca do tema. Para isso, convidou várias figuras marcantes, que têm como denominador comum a língua portuguesa, a gravar um vídeo em que partilhem a sua própria visão da Cidadania da Língua, aliás o vídeo deverá começar com a frase "Para mim a cidadania da Língua é…"

Estes vídeos curtos, começarão a ser apresentados no dia 5 de maio, no Flipoços fazendo parte da programação oficial do Festival "Flipoços" em Poços de Caldas (MG) como parte de uma instalação permanente sobre a cidadania da língua que terá sua estreia em Coimbra no dia 23 de junho, na feira do Livro da cidade no ciclo Cidadania da Língua, que este ano se estreia.

A Associação Portugal Brasil 200 anos conta com importantes parceiros em seus projetos culturais, como o Senado Federal brasileiro, a Universidade de Coimbra e o Município de Coimbra em Portugal, o Instituto Camões, o SESC São Paulo e a Folha de São Paulo. Entre nossos projetos destacamos a curadoria "200 anos, 200 livros", que selecionou obras essenciais para compreender o Brasil, o programa "Perguntas sobre o Brasil", que busca discutir temas variados sobre o país contemporâneo à luz da história, e o podcast "Gente de cá e de lá", que traz conversas sobre literatura, cultura e política entre personalidades de diferentes países de língua portuguesa.

A iniciativa tem a coordenação da escritora brasileira Samantha Buglione e a co-curadoria do escritor também brasileiro André Augustus Dias e dos produtores culturais portugueses Carlos Moura Carvalho e José Manuel Diogo e conta com adesão de autoridades instituições brasileiras e portuguesas já recebeu a contribuição do embaixador de Portugal no Brasil e de vários escritores atores intelectuais e personalidades da cultura e da sociedade dos vários países de língua portuguesa.

À semelhança de outras iniciativas da associação Portugal Brasil 200 anos, esta iniciativa se estende aos seus parceiros: Senado federal brasileiro, Universidade de Coimbra, Município de Coimbra, SESC São Paulo, Instituto Camões, câmara do comércio indústria Luso-brasileira, e vários festivais literários de um lado e do outro do Atlântico.