Refood-Cascais promove CROWD FUNDING para aquisição de veículo elétrico

Ano Novo, vida nova. Contudo não são os melhores tempos, portanto a vida nova não é a tão desejada como queremos em geral. O poder de compra diminui e o acesso aos produtos também. A alimentação que é um sector prioritário para as famílias, e está a ser fortemente afetado com a baixa do poder de compra. Há cada vez mais pessoas a não ter acesso a refeições quentes, algumas delas mesmo sem acesso aos alimentos mais básicos, incluindo crianças e idosos.

A Refood é uma IPSS cuja missão é recolher as contribuições de excedentes de unidades alimentares que oferecem em prol dos mais necessitados. A sua missão começa na recolha, pelos voluntários, desses alimentos confecionados que não foram servidos. Depois uma outra equipa de voluntários faz o seu recondicionamento e entrega às famílias necessitadas.

O núcleo da Refood de Cascais tem apenas um veículo automóvel para ajudar na recolha dos alimentos. Os pedidos de apoio são cada vez mais e querem chegar mais longe a apoiar ainda mais famílias necessitadas. A sua visão é conseguir, com o esforço e disponibilidade dos voluntários, chegar a mais unidades alimentares que possam fornecer as refeições para distribuir aos utentes. Contudo a aquisição de uma segunda carrinha é fundamental para atingir este objetivo. Para isso, estão a fazer uma ação de crowdfunding apelando à contribuição de todos.

A Refood de Cascais tem tido cada vez mais solicitações. Respondem a pedidos de pessoas carenciadas, devidamente referenciadas.