RE/MAX quer ajudar os portugueses a “encontrar a sua próxima casa”

Campanha multimeios conta com a parceria do Uber EATS, que garante durante seis meses publicidade alusiva à campanha em todos os seus sacos.

"Nunca foi tão rápido. Nunca foi tão real. Nunca foi tão simples." é o conceito para a nova campanha de publicidade da RE/MAX Portugal, que vai para o ar a partir de hoje. O objetivo da campanha passa por comunicar o lançamento do novo Website da marca, agora mais rápido, com geolocalização e possibilidade de visitas virtuais a mais de 15 mil imóveis. A campanha multimeios conta com a produção da Tom & Jelly.



A campanha coloca o cliente no centro da comunicação, através da aposta num Website renovado, mais rápido, eficiente e próximo do consumidor, que no primeiro semestre do ano teve uma média de 3 milhões de visitas mensais, sendo o Site mais visitado do setor. Esta aposta da RE/MAX revela a procura constante na melhoria das ferramentas e das tecnologias que facilitem a busca, a visualização dos imóveis e a relação com os seus clientes.

Numa altura em que o mercado imobiliário atravessa uma fase de mudança e a tecnologia tem sido determinante para o setor, a imobiliária líder de mercado lembra os portugueses que "encontrar a sua próxima casa" está à distância de um clique em remax.pt e que "Nunca foi tão rápido. Nunca foi tão real. Nunca foi tão simples.", pesquisar, consultar e visualizar imóveis.

Para esta campanha, a RE/MAX estabeleceu uma parceria com o Uber Eats, assente em publicidade alusiva ao conceito em todos os sacos da marca, ao longo de seis meses, de outubro a março de 2021. A campanha multimeios estará também presente em televisão (spots de 15’’), digital, imprensa e numa rede de mupis, até final de setembro.

"Lançarmos esta campanha vai de encontro ao forte crescimento de visitas ao nosso Site, numa altura em que a tecnologia tem tido o papel de impulsionador de negócio. É para nós importante podermos proporcionar uma boa experiência de navegação a quem nos visita online, garantindo que possa aceder a uma oferta de qualidade, da forma mais rápida, simples e eficaz possível." explica Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal. A responsável sublinha ainda que "queremos transmitir aos consumidores que a RE/MAX tem as soluções tecnológicas certas para quem pretende encontrar a sua próxima casa. Temos um novo Website que, além de mais célere, alia um sistema de geolocalização e possibilita visitar virtualmente 15 mil imóveis disponíveis para compra, venda, arrendamento ou investimento ".

A RE/MAX está presente em Portugal desde o início de 2000, tendo-se tornado, em apenas dois anos, na maior rede imobiliária a operar no país. Hoje, a RE/MAX Portugal conta com 11.500 colaboradores, a maioria dos quais consultores imobiliários, em 350 agências, de Norte a Sul e Ilhas. A RE/MAX foi considerada "A Melhor Empresa para Trabalhar" em Portugal desde 2012, de acordo com o estudo da Exame/Accenture, que analisou as práticas globais de gestão de capital humano em 100 empresas. A marca foi também considerada uma Superbrand em nove edições e desde 2014 que é eleita Escolha do Consumidor.