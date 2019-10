S. José Logística de Pneus inaugura novas instalações

A S. José Logística de Pneus inaugurou da no passado sábado (05 Outubro) sua nova sede e edifício administrativo e um novo armazém logístico em Cantanhede, num centro espaço que pretende ser mais eficiente e funcional, bem como vai aumentar a capacidade de stock.





Este novo espaço concentrado num só local será fundamental para a empresa poder sustentar o presente e projetar o futuro, obtendo um enorme aumento de eficiência, além de significativa redução de custos e ganhos de produtividade, com o consequente aumento da capacidade competitiva e contou com a presença dos diversos fornecedores da empresa, com destaque para a BKT, a Goodride e a Continental, clientes e autoridades locais.





Equipado com um novo software logístico e novos equipamentos de controlo e movimentação de pneus, o novo armazém tem uma área coberta de 20.000 m2, implantado num terreno de 52.000 m2,na Zona industrial de Cantanhede. A este novo espaço junta-se as anteriores instalações (que continuarão a laborar) o que perfaz um total 26.000 m2 de área coberta para armazém e stock de pneus que vão desde os pneus de turismo até aos de camião passando pelo pequeno pneu de jardim e moto quatro, até ao maior pneu de engenharia civil, sem esquecer um dos principais setor de atividade da empresa: a agricultura.





"Ficamos com o maior armazém logístico de pneus do país e um dos maiores a nível ibérico, mas o objetivo é que seja o melhor, ao nível da eficiência do serviço. Vamos poder aumentar a oferta de produto disponível ao cliente, com mais medidas e gamas de pneus", adianta Luís Aniceto um dos gerentes da empresa.





A empresa de Cantanhede que nos últimos 8 anos consecutivos, foi distinguida com o Premio de PME Excelência, aproveitou a mudança para as novas instalações, apostou na renovação da imagem, apresentando um novo logotipo e promoveu um singela homenagem ao seu fundador – José Aniceto – pai dos atuais gerentes da São José Pneus.





A S. José tem uma forte presença no mercado ibérico, de importação e distribuição de pneus de todos os tipos, com destaque para o facto de ser o representante do gigante indiano BKT para este mercado. No mercado nacional representa ainda a Goodride e a Samperit, distribui ainda Continental, Mabor, Michelin, entre outras marcas.