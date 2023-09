Sonae apresenta estratégia de sustentabilidade para quadriénio 2023-2026 e reforça critérios ESG na tomada de decisões de gestão.

Nova estratégia de sustentabilidade define as prioridades Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) para o Grupo e pretende, também, incentivar o ecossistema de fornecedores, clientes e parceiros a fazerem escolhas mais responsáveis. Decisões de gestão, como novos investimentos, serão avaliados tendo em conta critérios ESG.





A Sonae apresentou a sua nova estratégia de sustentabilidade para os próximos quatro anos, assente em cinco pilares estratégicos: gerir com critérios ambientais, sociais e de governança (ESG); acelerar a descarbonização; valorizar a biodiversidade e a água; promover a circularidade; potenciar o desenvolvimento humano.





A estratégia de sustentabilidade da Sonae é construída à medida do Grupo, enquanto gestor de um portefólio diversificado de negócios. Baseia-se em princípios orientadores que transmitem direção, foco e ambição, servindo cada uma das nossas empresas, enquanto respeita a sua autonomia e especificidade setorial.





João Günther Amaral, membro da Comissão Executiva da Sonae, afirma: "Ao longo das últimas décadas, a Sonae tem sido pioneira ao assumir a sustentabilidade como uma prioridade e ao integrar políticas comuns e boas práticas nos negócios. É um caminho que temos feito com resultados positivos e, sobretudo, com aprendizagem e reconhecimento de que ainda há muito a fazer. Os atuais desafios da sociedade em matérias ESG são incontornáveis e todos precisamos de agir com urgência".





O administrador executivo da Sonae acrescenta: "Na Sonae, vamos procurar tomar decisões cada vez mais ousadas, nomeadamente quando adquirimos novos negócios e tentamos influenciar as cadeias de valor das nossas empresas. A renovada estratégia de sustentabilidade demonstra a ambição e crença do impacto positivo que podemos ter no planeta e na comunidade, assente na nossa forma de estar nos negócios: fazendo o que está certo".





Gerir com critérios ESG

Uma das grandes novidades da renovada estratégia é a introdução formal de critérios ESG nas decisões de investimento e de gestão. A Sonae pretende liderar através de uma gestãoresponsável, ética e transparente, privilegiando requisitos ambientais, sociais e de governança na tomada de decisão ao nível do portefólio atual e futuro. Assim, a Sonae vai adicionar critérios ESG sistémicos na due dilligence dos investimentos, procurando investir em negócios com elevados níveis de sustentabilidade.

A Sonae pretende também assegurar cadeias de abastecimento social e ambientalmente responsáveis, garantindo ao nível dos negócios processos robustos de avaliação dos seus fornecedores e parceiros com base em critérios ESG, e desenvolver planos de sensibilização e partilha de boas práticas a fornecedores e prestadores de serviços.

Os vários negócios vão também reforçar a promoção de comportamentos e escolhas mais sustentáveis pelos seus clientes, aumentando a disponibilização de de produtos e serviços mais sustentáveis e com partilha de informação.





Acelerar a Descarbonização

O novo plano reafirma o compromisso da Sonae em alcançar a neutralidade carbónica das operações até 2040 e em agir proativamente para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa de âmbito 3, ou seja, na de cadeia de valor. A Sonae através das suas empresas reviu as suas metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa, alinhadas com, e progressivamente, validadas pela ciência. As ações de mitigação e adaptação às alterações climáticas definidas serão complementadas pela compensação de emissões inevitáveis.

A Sonae vai reforçar a sua aposta na investigação e desenvolvimento para acelerar a transição energética para fontes renováveis, reduzindo a dependência de recursos fósseis e aumentando gradualmente a autonomia energética a partir de fontes renováveis.





Valorizar a biodiversidade e a água

A Sonae assume o compromisso de contribuir para a proteção e restauro da natureza e dos seus ecossistemas (englobando solos, água potável e oceanos), atuando para evitar e reduzir os impactos das suas atividades empresariais, ao longo da cadeia de valor, nos ecossistemas naturais.

O Grupo e os seus negócios estão empenhados em contribuir ativamente para o objetivo global "nature positive", procurando travar e reverter a perda de biodiversidade até 2030, em assegurar zero desflorestação nas operações e na cadeia de abastecimento e em agir na proteção e na eficiência da utilização dos recursos hídricos, promovendo a conservação, o restauro e regeneração dos ecossistemas naturais.





Promover a circularidade

Outra novidade da nova estratégia é a forte aposta na circularidade dos negócios. As várias unidades do Grupo estão empenhadas em aumentar a circularidade dos seus negócios, promovendo novos modelos de produção e consumo em que os resíduos e a poluição são progressivamente eliminados, a vida dos produtos, subprodutos e materiais é prolongada e os sistemas naturais são preservados e regenerados, contribuindo para a eficiência da utilização dos recursos e dos processos ao longo da cadeia de valor.

Os compromissos nesta área incluem, assim, assegurar o aumento da circularidade dos produtos e serviços, garantir a valorização dos resíduos e fomentar o ecodesign nas embalagens de produtos de marca própria.





Potenciar o Desenvolvimento Humano

A renovada estratégia de sustentabilidade da Sonae continua a dar uma atenção especial às pessoas, tendo como objetivo potenciar o desenvolvimento humano. O Grupo está empenhado em garantir um ambiente de igualdade, inclusão, diversidade e bem-estar na organização e em promover os mesmos valores junto da cadeia de valor e das comunidades, bem como assegurar a transição justa e a valorização dos colaboradores, investindo no seu desenvolvimento profissional, reskilling e upskilling. No que toca às comunidades locais, a Sonae pretende fomentar a sua resiliência e autonomia, contribuindo para a eliminação da pobreza nas suas diversas formas, através de estratégias de responsabilidade social específicas em cada um dos negócios, e apostando na educação como promoção da igualdade e qualificação.





Os compromissos da Sonae passam por assegurar uma equipa diversa e satisfeita no seu ambiente de trabalho, promover a progressão de carreira das suas pessoas e apoiar continuamente a comunidade visando a sua resiliência e autonomia. A Sonae está ainda comprometida em dinamizar programas de educação para a comunidade enquanto promotores de igualdade de oportunidades, onde se inclui a liderança do programa europeu R4E e a aceleração do programa nacional PRO_MOV, focados na requalificação para os empregos do futuro.





Sonae melhora a sua pegada ecológica e reforça o desenvolvimento das suas pessoas e da comunidade.





A estratégia de sustentabilidade da Sonae no triénio 2019-2022 permitiu à Sonae melhorar a sua pegada ecológica de forma significativa, com as emissões de GEE a serem reduzidas em 24% no ano 2022 face a 2018. O Grupo também aumentou para 80% o nível de embalagens plásticas recicláveis de produtos de marca própria, avançando no compromisso de assegurar que o plástico dos seus produtos é 100% reutilizável, reciclável ou compostável até 2025.





A Sonae também promoveu a igualdade e diversidade na organização, tendo inclusive alcançado antecipadamente, em um ano antes do previsto, o objetivo de ter 39% dos cargos de liderança desempenhados por mulheres.

A preocupação com a comunidade refletiu-se também no valor de apoios sociais concedidos pela Sonae e pelos negócios, os quais quase triplicaram no período, superando 31 milhões de euros em 2022.





Os desafios que se avizinham são significativos, mas a Sonae acredita na ambição do novo ciclo estratégico e na força mobilizadora das suas pessoas, para continuar a potenciar o crescimento e a trabalhar em conjunto para criar um amanhã melhor para todos.

Mais informações sobre a Estratégia de Sustentabilidade da Sonae 2023-3026 em: sustentabilidade.sonae.pt