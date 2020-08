Staples regressa às aulas com muitas novidades

Mesmo com um ano atípico, o regresso às aulas é uma certeza e a Staples já está a preparar as suas lojas e website com uma das campanhas mais esperadas do ano, a campanha de regresso às aulas.





Comprar os novos cadernos, mochilas e todos os materiais necessários para o próximo ano letivo continua a ser uma das atividades que as crianças mais gostam de fazer em conjunto com os pais, pois podem escolher os materiais mais divertidos, originais e que estão na moda, aos preços mais competitivos, como os pais preferem.





O grande destaque deste ano vai para a gama exclusiva ARC Caderno Inteligente, que tem por base um sistema muito prático e flexível de organização, que permite uma personalização ilimitada. Este cobiçado caderno, ideal para as aulas, permite adicionar, retirar e reposicionar folhas a qualquer momento, sem danificar o mesmo. As suas folhas já estão furadas e são fixadas por argolas com lombada.





Esta gama exclusiva da Staples conta ainda com uma variedade de acessórios, desde separadores, marcadores de página, bolsas e estojos, que permitem uma organização personalizada, e este ano, com novas cores e padrões, para um regresso às aulas com mais motivação.





E porque a preocupação da Staples vai muito além de tonalidades e padrões, a marca continua a apostar na gama de mochilas ergonómicas. O bem-estar e saúde das crianças e jovens é de extrema relevância e tendo em conta o peso das mochilas com que muitas vezes os pais se deparam, a procura por mochilas ergonómicas tem sido cada vez maior. Assim, os mais novos podem levar para a escola todo o material escolar necessário, em conforto e segurança.





Outra novidade para o regresso às aulas de 2020 é a linha de produtos ecológicos, produzidos a partir de materiais reciclados. Os estudantes vão poder encontrar peças tão variadas como cadernos e dossiers, esferográficas e colas e até mesmo mochilas e estojos, sempre a pensar no bem-estar ambiental.





Além desta gama ecológica, a marca apresenta ainda nos seus pontos de venda e website muitas outras peças que prometem marcar a diferença. Mochilas, trolleys, lancheiras, material de escrita e desenho, e até mesmo mobiliário, com os looks mais originais.





A gama deste ano é significativa e promete agradar a todas as crianças e jovens, que poderão encontrar os padrões mais clássicos do Mickey e a Minnie, aos mais amorosos repletos de flores, unicórnios e animais, passando pelos super-heróis de sempre como o Capitão América, o Spiderman e o Batman, até aos modelos mais espetaculares para os fãs de Fortnite e da Playstation. As intemporais coleções de desporto e surf não foram esquecidas, sendo possível encontrar na Staples uma alargada gama da marca Eastpak, com mochilas, estojos e bolsas, e também marcas como a Nike, a Rip Curl, a Roxy, entre outras.





