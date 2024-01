TTSL - Transtejo Soflusa recebe mais dois novos navios elétricos

Após viagem desde o Porto de Avilès, o navio de transporte dos dois navios chegou ao Porto de Lisboa, na noite de 26 de janeiro.





A operação de descarregamento dos navios foi realizada, com sucesso, permitindo aos dois novos elementos da frota elétrica juntar-se ao navio Leader "Cegonha-Branca", nas instalações da empresa, em Cacilhas, onde efetuaram a respetiva ligação a terra para carregamento de energia, sob acompanhamento de equipas técnicas especializadas.

Durante as próximas semanas, os navios "Garça-Vermelha" e "Flamingo-Rosa" vão cumprir com o plano de vistorias técnicas, por parte da DGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, de modo a seguir-se o processo de certificação, em que se destaca a emissão do título de propriedade e do certificado de navegabilidade.

A construção dos restantes sete navios decorre conforme planeado, prevendo-se a entrega do quarto navio já no final de março.

Em paralelo, encontra-se em curso a formação das tripulações, bem como a execução da empreitada respeitante às estações de carregamento, nos terminais das ligações fluviais que irão receber a operação 100% elétrica - Seixal, Cais do Sodré, Cacilhas e Montijo.

Depois do Seixal, a 15 de outubro de 2023, se ter tornado pioneiro deste processo, este domingo, 28 de janeiro, o Cais do Sodré tornou-se o segundo terminal fluvial a receber uma Torre Zinus, destinada ao carregamento rápido dos novos navios. O Terminal fluvial do Montijo será o próximo a receber uma Torre Zinus.

A TTSL – Transtejo Soflusa prevê iniciar a operação elétrica na ligação fluvial do Seixal no final de abril de 2024.