Varilux avança para a Inteligência Artificial

A presbiopia é um processo natural do envelhecimento de todas as pessoas, que surge pouco depois dos 40 anos e que leva os olhos a perderem gradualmente, a capacidade de ver com nitidez o que está perto. Estima-se que, em 2050, o número de pessoas com presbiopia duplicará, passando dos atuais dois mil milhões para quatro mil milhões2 de pessoas em todo o mundo.

No mundo atual, os nossos olhos fazem mais de 100 mil movimentos por dia para processar todos os estímulos visuais aos quais estão expostos. Para dar resposta aos desafios que enfrentam os presbitas e ao estilo de vida atual, a Essilor, marca líder em cuidados visuais da EssilorLuxottica, apresenta a lente Varilux® XR Series™, que prevê o comportamento visual das pessoas com presbiopia. O seu revolucionário e inovador sistema de modelação preditiva comportamental ocular desenvolvido com recurso à Inteligência Artificial prevê o comportamento real do olho, conseguindo uma nitidez instantânea mesmo em movimento.

"As lentes Varilux® XR Series™ foram desenvolvidas para dar uma resposta efetiva às necessidades das pessoas com presbiopia. Queremos reproduzir de forma natural o movimento do olho para que as pessoas com presbiopia vivam o seu dia a dia com a máxima comodidade. Conseguimos criar a melhor lente progressiva Varilux de sempre4, explica Tiago Sobreiro, Country Manager da EssilorLuxottica Portugal.

A tecnologia das lentes Varilux® XR Series™ foi concebida com recurso à Inteligência Artificial e consegue prever o comportamento dos utilizadores para que o seu sistema visual possa enfrentar a quantidade de informação que recebe do mundo exterior e dos dispositivos digitais utilizados no dia a dia.

A Essilor recolheu informação de mais de 6.500 consumidores e reuniu mais de 1 milhão de dados. Assim, as lentes progressivas Varilux® XR series™ permitem aumentar o campo de visão dos utilizadores com presbiopia em 49%, em comparação com Varilux® X Series™, e reduzir as disparidades óticas para obter uma visão mais nítida. Os testemunhos dos utilizadores que experimentaram as lentes revelam que 95% dos utilizadores se adaptaram no primeiro dia5; 90% percebem uma nitidez instantânea a todas as distâncias, mesmo em movimento, e 95% afirmam que sentem mais segurança em movimento.

O poder destas novas lentes reside na quantidade, qualidade e variedade de dados recolhidos", destaca Filipa Ferreira, Ortoptista da EssilorLuxottica. "Os modelos fisiológicos são exclusivos da EssilorLuxottica e, graças à tecnologia do gémeo digital podemos, agora, definir o perfil de comportamento visual para cada graduação e disponibilizar umas lentes que respeitam o comportamento natural do olho".

A EssilorLuxottica mantém o compromisso de reduzir o seu impacto ambiental, pelo que Varilux® XR series™ é uma lente progressiva com design ecológico6, facto certificado por uma análise ao ciclo de vida ambiental do produto realizada por uma entidade independente, que identifica uma redução de 19% no consumo de plástico, que resulta em menos 6% de emissões de CO2

A lente Varilux® XR series™ recebeu a distinção Silmo D’Or na categoria de Visão em 2023, um reconhecimento atribuído por mais de 25 mil visitantes internacionais presentes na Silmo, a segunda feira de ótica mais importante da Europa.

Sobre Varilux

Varilux®, criada em 1959, é a marca #1 de lentes progressivas no mundo (1) e as lentes Varilux® são líderes em outras 70 patentes (2). O resultado de mais de 60 anos de investigação e desenvolvimento.

Sobre a Essilor

Essilor, parte do portfólio da EssilorLuxottica, é líder mundial em lentes oftálmicas (1) e marca #1 de lentes recomendada por profissionais de saúde visual (3). Oferece uma gama completa de soluções dedicadas às necessidades da visão e do estilo de vida de cada indivíduo ao longo da sua vida. Cada lente Essilor é uma combinação de múltiplas tecnologias complementares graças ao seu conjunto de soluções líderes de cuidados visuais premium, incluindo marcas inovadoras como Stellest, Eyezen,Varilux e Crizal. Estas tecnologias revolucionárias corrigem a visão, protegem os olhos dos raios nocivos e aumentam a nitidez visual.

