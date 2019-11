Venda de usados da Europcar com grandes descontos em Novembro

A Europcar 2ndMove, serviço do Europcar Mobility Group dedicado à venda de viaturas usadas, iniciou nesta sexta-feira a sua grande exposição anual com preços exclusivos em todos os seus carros usados. Além dos descontos especiais, todos os clientes que comprarem um carro usado à Europcar até 24 de Novembro ganham um cartão com 300 euros de combustível.





Durante os 10 dias da feira "2ndMove Portas Abertas", todos os centros de venda de usados da Europcar em Porto, Lisboa, Cascais, Évora e Faro estarão abertos com horário alargado e contarão com uma grande variedade de viaturas para agradar a todos os gostos.

Para dar mais um motivo a quem ainda não trocou de carro este ano, a Europcar 2ndMove vai oferecer ainda um cartão-combustível carregado com 300 euros que poderá ser utilizado em qualquer posto BP do país.





A Europcar 2ndMove é o serviço do Europcar Mobility Group dedicada à venda de viaturas usadas. Focada na venda de viaturas com idade entre 1 e 3 anos e em média 50 mil km, a 2ndMove já conta com centros de venda em Porto, Lisboa, Cascais, Évora e Faro. Todos os carros vendidos são previamente inspecionados e recondicionados. A 2ndMove oferece aos seus clientes 2 anos de garantia e soluções de financiamento com ou sem entrada, além de ajudar, com sua experiência em vendas, os clientes que precisarem de retoma da viatura antiga.