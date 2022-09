Viana do Castelo anuncia Planos de Eficiência Energética e Poupança de Água

A Câmara Municipal de Viana do Castelo já tem um Plano Municipal de Eficiência Energética e um Plano Municipal de Poupança de Água como instrumentos de ação e de trabalho que visam dar resposta a dois dos maiores desafios da atualidade. Nos planos, é referido que Viana do Castelo "tem mantido, ao longo dos últimos anos, uma política assente no respeito pela natureza e no desenvolvimento sustentável do concelho". Por isso, medidas que visam a eficiência energética e a eficácia na gestão de recursos naturais como a água são já uma realidade nas políticas municipais que o executivo pretende agora aprofundar, tendo em consideração a necessidade de mitigar efeitos provocados pela crise energética na Europa e pela seca extrema sentida no país.





Assim, no âmbito dos dois planos, destaque para o lançamento da campanha "Poupar hoje para garantir o amanhã", sensibilizando para a poupança energética e para a poupança de água, envolvendo meios de comunicação social locais, juntas de freguesia e acompanhado de uma campanha de comunicação adaptada.



Outras das medidas passa por Desligar a luz ornamental em todos os espaços públicos a partir das 01 horas e por desligar fontes públicas que recorram a energia elétrica. O município vai manter e diminuir nalguns espaços a iluminação pública em zonas urbanas durante a noite, desde que se mantenha a segurança.





A autarquia tem já diversas medidas implementadas com vista à eficiência energética, mas irá reforçar as mesmas. Recorde-se que, na iluminação pública, desde 2017 foram instalados reguladores de fluxo e lâmpadas led, permitindo substituir 17 mil dos 37 mil pontos de luz com programação, correspondendo a uma redução de consumo de 70 por cento . Foram também colocados nos espaços municipais coletores solares em piscinas, representando uma poupança de 60% com custos no aquecimento de água), águas residuais e painéis fotovoltaicos (piscinas, pavilhões e escolas).





Será também promovida a Instalação de sistema de sustentabilidade hídrica em 19 edifícios municipais para redução do consumo de energia na água quente utilizada (principalmente chuveiros) e avançar para uma segunda fase nos restantes edifícios municipais.





Já no Plano Municipal de Poupança de Água, destaque ainda para a Promoção de ações de proximidade e sensibilização e informação ambiental dirigidas a diversos públicos e faixas etárias para valorização da água como recurso essencial e sensibilizando para um consumo sustentável. Em causa estão alunos das escolas ou comerciantes, em colaboração direta com a Associação Empresarial de Viana do Castelo.





Outras medidas passam pela Monitorização das situações problemáticas, nomeadamente de falta de água em freguesias de montanha; Adoção de boas práticas e/ou redução dos consumos de água: garantir regas pontuais apenas em vasos e plantas com água de captação própria, que não da rede pública; instalação de sistemas de rega inteligente e programação para rega noturna: Viana do Castelo utiliza já água não tratada e proveniente de fontes como poços e furos em 90 por cento dos espaços verdes e tem vindo a implementar a plantação de espécies autóctones que não necessitam de rega artificial.





O autarca informou ainda que, neste âmbito, será promovida uma Redução de 50% de taxas urbanísticas em todas as operações de licenciamento de obras que garantam a construção de reservatórios de águas pluviais.