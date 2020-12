VilacomVida realiza o primeiro Concerto Solidário de Natal em formato online em Portugal

Tiago Bettencourt, Carolina Deslandes, AGIR, Mafalda Veiga, João Pedro Pais, Frankie Chavez, Anjos, Miguel Araújo, Maria Ana Bobone, Diana Castro, Irma, são alguns dos artistas que se associaram à causa, assim como Sofia Cerveira que irá apresentar o evento.

No próximo dia 19 de dezembro, às 21h30, poderá assistir ao primeiro concerto de natal solidário online, em Portugal, organizado pela Associação VilacomVida – a mais-valia na diferença. O concerto será transmitido, através de streaming, a partir dos estúdios da AVK, em Lisboa. Este evento tem como objetivo reunir fundos para abrir o novo espaço "Com Vida", o negócio social que sustenta a missão.





Junte-se a uma noite de magia e apoie esta causa sem sair do sofá. Ao fazer um donativo para a Associação , está a adquirir um bilhete para assistir ao concerto. Caso não possa assistir e, ainda assim, quiser ajudar, faça um donativo através do IBAN: PT50 0018 000344298446020 92, ou do MB WAY para o nº 938 877 919.