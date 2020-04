Virus Washer – Purificador do Ar

A SANYO Electric Co. Ltd. (SANYO), fornecedora líder de produtos e serviços relativos a ambiente e energia tem um produto com sistema o sistema 'virus washer' que reduz os vírus transportados pelo ar, elimina em 95% os pólens e remove odores como o tabaco e cheiros de animais.

Não existem muitos métodos eficazes para eliminar as bactérias, vírus e alérgenos transportados pelo ar, especialmente para grandes espaços. Para resolver esse problema, a SANYO desenvolveu o sistema 'virus washer' que elimina e remove as bactérias sem o uso de quaisquer produtos químicos. Esse sistema utiliza água da torneira, que contém íons cloreto, e por meio da tecnologia da água eletrolisada produz dois tipos de oxigênio ativo que eliminam os vírus em suspensão, maus odores, bactérias e poeira. Permite a purificação do ar em espaços de até 300m3. Possui um LED indicador de limpeza e um sensor de controle de humidade que evita humidificação excessiva. O sistema também incorpora um pré-filtro e um filtro de alta eficiência.

O sistema 'virus washer' elimina 99% dos vírus

O sistema 'virus washer' é efetivo na remoção de bactérias através de eletrólise de água da torneira que está facilmente disponível. Isso é possível pela utilização do efeito do ácido hipocloroso de eletrólise que gera água eletrolisada. A água eletrolisada tem um alto nível de segurança e quando entra em contacto com bactérias ou vírus, forma radicais hidroxil, e remove vírus(a), bactérias, fungos(b), sujeira orgânica, odor e decomposição oxidante de corantes.

(a) Pesquisa: Instituto de Saúde Pública e Ciências Ambientais da Prefeitura de Gunma.

(b) Pesquisa: Laboratórios de Pesquisa de Alimentos do Japão. Método de teste: método de cultura de ágar; Método de remoção de bactérias: o sistema de eletrólise 'virus washer' é altamente efetivo sem utilização de filtros devido ao contato entre a água eletrolisada e o ar. Em testes numa câmara de 2m3 de bactérias transportadas pelo ar, após a operação do purificador de ar, o número de bactérias transportadas pelo ar em 5 minutos decresceu (c) para menos de 1/1.000.000(d).

(c) Termo padrão relativo à supressão de bactérias da Home Electric Appliances Fair Trade Conference, em comparação com o número resultante no caso de não-tratamento, de menos de 1/100.

(d) Desenvolvimento conjunto com o Centro de Ciências Ambientais da Prefeitura de Gunma.

Em maio de 2006, o sistema 'virus washer' da SANYO mostrou-se eficaz na eliminação de vírus da gripe das aves. Esse resultado foi alcançado através de uma pesquisa colaborativa com a Tottori University do Japão. Ela mostrou que a tecnologia de água eletrolisada proprietária da SANYO, 'Disinfectant Element' e 'Disinfectant Electrolyzed Mist', foi altamente eficaz na eliminação de mais de 99% dos vírus da gripe das aves transportados pelo ar.

A linha de produtos da SANYO com o sistema 'virus washer' vai desde utilização doméstica até utilização comercial, proporcionando conforto e segurança para a vida quotidiana.