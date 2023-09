Volta a Portugal Feminina/Cofidis começa hoje

As primeiras pedaladas acontecem hoje em Lisboa, na zona de Monsanto. As corredoras serão chamadas a cumprir um prólogo de 5,3 quilómetros, com início às 14h00, na Avenida da Universidade Técnica.

A primeira etapa em linha acontece na quinta-feira e vai ligar dois concelhos que são totalistas na Volta a Portugal Feminina, somando três presenças em outras tantas edições. O pelotão parte das Piscinas da Portela, Loures, às 12h30, para cumprir 85 quilómetros até ao centro de Vila Franca de Xira, onde a chegada está prevista para as 15h00. Uma subida de terceira categoria, a 25 quilómetros da meta, não deverá ser suficiente para fazer uma grande seleção.

Segue-se, no dia seguinte, aquela que poderemos chamar de "etapa dos museus". A ligação de 100,4 quilómetros começa, às 12h30, no Museu de Ciclismo Joaquim Agostinho, em Torres Vedras, para terminar por volta das 15h15, no Museu do Ciclismo, Caldas da Rainha. É mais uma tirada sem grandes exigências montanhosas, mas com uma subida de terceira categoria, a 29,1 quilómetros do final, a poder causar dificuldades a algumas ciclistas.

A exigência será crescente e começa a notar-se com maior evidência na terceira etapa em linha, no sábado, em território onde a bicicleta é rainha, seja pela utilização popular seja porque é território dos maiores produtores europeus deste equipamento desportivo, de lazer e de transporte.

As corredoras vão partir de Aveiro, às 13h00, para chegarem a Águeda, cerca das 16h00, depois de percorridos 111,3 quilómetros. Na cidade que, provavelmente, mais finais de etapa de ciclismo recebeu em 2023, o pelotão feminino vai encontrar uma aproximação à meta seletiva, que, por certo, permitirá alguns "cortes" de tempo.

A quarta e última etapa corre-se no domingo, entre a Murtosa (13h00) e o Multiusos de Gondomar (15h20). A fase final dos 84,4 quilómetros prevê-se intensa, com duas subidas encadeadas a prometerem definições na classificação geral. Primeiro surge a terceira categoria, em Gens, a 13,8 quilómetros da meta. A chegada coincide com outra montanha de terceira categoria.