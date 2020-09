WELL’S é líder na qualidade de exames de optometria e aconselhamento em loja

A Well’s é líder na avaliação de padrões e valor de exames de optometria dentro do universo das cadeias testadas em Portugal. Num estudo revelado pela Consumer Guidance Institute Portugal , o serviço de ótica da Well’s encontra-se entre os melhores em Portugal.

O estudo classificou a Well’s como a melhor ótica na realização de exames de optometria, com 83.1% de classificação. Também no aconselhamento ao cliente mereceu uma posição de destaque – com 88.9% de classificação, a Well’s posicionou-se em segundo lugar.





Segundo a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, cerca de metade dos portugueses precisam de usar óculos. Os fatores mais referidos no que toca a negligenciar a visão são o valor associado aos exames e posterior aquisição de lentes e armações. Importa, portanto, referir que a Well’s, alem da oferta competitiva, disponibiliza exames de optometria gratuitamente.





O estudo foi realizado no fim de 2019, tendo em conta quarto pontos de avaliação das lojas: aparência, atendimento ao cliente, exame oftalmológico e aconselhamento ao cliente. Todas as lojas foram verificadas por clientes mistério treinados, com pelo menos 10 visitas a cada loja, em diferentes localidades. Foram realizadas mais de 85 visitas. Para a realização deste estudo foram consideradas sete cadeias de óticas presentes em território nacional – a Well’s; Alain Afflelou; Ergovisão; Mais Óptica; MultiOpticas; OMB Grupo Óptico; Opticalia e a Optivisão.