Workshop de peças em couro na Produtos e Territórios no Largo do Intendente

Aprender a fazer uma bolsa em pele é a proposta para a tarde de dia 28 de março, que a Produtos e Territórios, no número 13 de Largo do Intendente de Pina Manique, em Lisboa, tem para os interessados no workshop "Trabalhar o Couro".





Esta iniciativa, da TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, tem como objetivo promover e valorizar o que é produzido em Abrantes, Constância e Sardoal, contribuindo para o escoamento dos produtos e do artesanato locais, em particular, nesta sessão, o trabalho da marca de artigos em couro, Normal Bags, de Sardoal. Através do workshop "Trabalhar o Couro", entre as 14h30 e as 18h, os inscritos, depois de um breve enquadramento, irão aprender a elaborar o molde, cortar e preparar os topos da pele, dobrar, colar, costurar e, ainda, colocar molas ou outros adereços, proteger a pele e personalizar a bolsa, que no final da sessão ficará para cada um dos participantes.





O workshop tem o valor de inscrição de 25 euros e é limitado a 15 participantes. Os interessados podem inscrever-se através do email produtos.e.territorios@gmail.com, ou pelo telefone 934 055 159, ou, então, diretamente na loja Produtos e Territórios, no Largo do Intendente, em Lisboa.





"Trabalhar o Couro", da TAGUS, é uma atividade integrada no projeto de cooperação transnacional Produtos & Territórios, materializado na Loja do Intendente, em que intervêm 6 Grupos de Ação Local do interior do país, e parceiros ativos no desenvolvimento de Cabo Verde, no âmbito do Desenvolvimento Local de Base Comunitária Rural (DLBC Rural), do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) e cofinanciado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER).





A Normal Bags, de Rui Daniel, faz malas, carteiras, mochilas, cintos e outros acessórios, com base na pele de bovino, curtida com matéria vegetal. Cada objeto é fabricado individualmente, sem utilização de formas industriais de produção. A marca tem a preocupação de construir objetos duráveis e úteis, de design intemporal, que reduzam a utilização de plásticos e matérias sustentáveis.