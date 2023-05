ZEISS lança a primeira solução de lentes para o controlo da miopia relacionada com a idade

A miopia, ou "dificuldade de ver ao longe", é um problema global e pode ter um impacto importante na qualidade de vida das pessoas. A longo prazo pode ser associada ao aparecimento de patologias oculares severas, motivo pelo qual esta temática é tão relevante nos cuidados de saúde atuais e pode ser considerado um verdadeiro problema de saúde pública, com tendência a piorar. É, portanto, urgente atuar nesta área e criar soluções que atuem na sua prevenção desde criança.

O desenvolvimento saudável dos olhos das crianças é extremamente importante. Não se trata apenas de um aspeto fundamental na sua qualidade de vida diária – mas também impacta o seu futuro. Se o sistema visual de uma criança não funcionar de forma ideal, isto pode influenciar negativamente o seu desenvolvimento. É fundamental oferecer as melhores soluções às crianças, para potenciar o seu desenvolvimento de forma a atingirem todo o seu potencial.

Para travar a progressão da miopia em crianças, a ZEISS apresenta as novas lentes oftálmicas ZEISS MyoCare. Desenhadas para controlar a progressão da miopia em crianças a partir dos 6 anos, as novas lentes oftálmicas da ZEISS incorporam o conceito científico mais promissor para a gestão do controlo da miopia, a desfocagem periférica. As principais especificações da lente ZEISS MyoCare incluem a máxima proteção contra a radiação UV, para que estejam sempre protegidos enquanto brincam no exterior, e resistência superior contra arranhões através de um revestimento especial que as torna mais duradouras, assim como resistentes à sujidade, à gordura e à água.

Porque uma grande parte do que as crianças aprendem e vivenciam ocorre através dos seus olhos, apesar da inovação, a ZEISS a disponibiliza as lentes ZEISS MyoCare pelo mesmo valor praticado que as outras soluções standard.