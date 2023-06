143 mil pessoas no Primavera Sound. Festival regressa em 2024

Foi com 75 atuações em cinco palcos ao longo de quatro dias, com uma assistência a rondar as 143 mil pessoas, das quais 40 por cento estrangeiras, que encerrou no sábado a 10.ª edição do festival Primavera Sound. O evento, que este ano conheceu várias novidades ao nível do recinto, já tem data de regresso para 2024 em moldes muito semelhantes. Segundo a organização, o 11.º Primavera Sound acontece a 7, 8 e 9 de junho do próximo ano, sendo que a contratação dos artistas até está já em curso embora ainda nenhum esteja fechado.Este ano passaram pelo recinto do Primavera Sound, no Porto, cerca de 38 mil pessoas no primeiro dia, 38 500 na quinta-feira, entre 30 e 32 mil na sexta-feira e no sábado cerca de 35 mil pessoas.Recorde-se que, este ano, o festival, que decorreu uma vez mais no Parque da Cidade, operou várias alterações e melhorias no recinto, a começar pelo aumento em cinco hectares do espaço útil, a mudança de localização do palco principal, novos percursos para proporcionar melhor mobilidade, maiores zonas de casas de banho, bares e alimentação. No próximo ano, o Primavera Sound voltará, no entanto, ao formato de três dias.O último dia foi marcado por falhas técnicas (resultante de problemas num quadro elétrico) que condicionaram os New Order.O mau tempo marcou o festival no primeiro e no segundo dia, levando a realizar concertos à chuva e ao surgimento de poças e lama no recinto.Com um orçamento de 13 milhões de euros, o festival terá gerado um impacto económico de 48,5 milhões de euros na cidade.