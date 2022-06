Primavera Sound atinge maior lotação de sempre com mais de 100 mil pessoas

A 9.ª edição do festival Primavera Sound, que começou na quinta-feira e termina este sábado, no Parque da Cidade, no Porto, atraiu mais de 100 mil pessoas, a "maior lotação de sempre", adiantou à Lusa a organização.

"Tivemos, pela primeira vez, a maior lotação de sempre", afirmou a responsável pela Comunicação e Imprensa, Catarina Soares.

Falando numa edição "histórica", Catarina Soares revelou que 60% do público era estrangeiro e 40% nacional.

Na base do sucesso desta edição do Nos Primavera Sound, que regressou ao Porto após dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19, esteve o cartaz, as melhorias realizadas no Parque da Cidade e a vontade das pessoas em ouvir música e socializar, depois de um longo período de confinamento, apontou.

Para o próximo ano, Catarina Soares garantiu que o festival regressa, mas sem, contudo, revelar datas e eventuais artistas.

"Muito brevemente haverá novidades", reforçou.

A responsável assumiu que a ambição do Primavera Sound é tornar-se "maior e melhor", estabelecendo-se como "festival de Portugal e do mundo".

O Nos Primavera Sound reuniu, desde quinta-feira, mais de 60 bandas e artistas nacionais e estrangeiros, entre os quais Nick Cave & The Bad Seeds, Tame Impala ou Pavement.

As últimas atuações estão marcadas para esta madrugada, às 04h30.

No recinto, além dos cinco palcos, há um espaço de restauração e o Primavera Market com bancas de 18 marcas de artigos de moda, artesanato urbano e tatuagens.