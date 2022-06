Rita Vian, a miúda que está a reinventar o cool na nova música portuguesa

O single Purga caiu perfeito nos dias recolhidos da pandemia, por isso muito rodou, e há quem diga que salvou o ano de 2020. Rita Vian canta em casa desde pequena, com alguma consequência nos Beautify Junkyard, e lançou-se a solo no EP CAOS’A. Com apenas cinco temas, produzidos por Branko, o mesmo que fez o remix para o seu single Sereia e espalhou o nome de Rita Vian a uma audiência mais ampla. Por isso, foi nomeada artista revelação nos prémios Play da música portuguesa e está no alinhamento de vários festivais, do Primavera Sound, já esta sexta, 10, ao Bons Sons e a Paredes de Coura. Ela vai andar por aí.



Saiba mais na Máxima