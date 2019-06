Blaya lança videoclip sensual para o tema “Yoga”

A cantora e bailarina Blaya aproveitou o Dia Internacional do Ioga para lançar o videoclip do tema dedicado a esta prática que alia à atividade física à meditação.

"Yoga" integra o disco de estreia de Blaya, intitulado "Blaya con dios", que chegou às lojas a 27 de maio.





Do primeiro disco da antiga bailarina dos Buraka Som Sistema também faz parte o sucesso "Faz Gostoso", que consquistou o público – tem mais de 32 milhões de visualizações na rede social YouTube – e chamou a atenção da rainha da Pop. Madonna fez uma nova versão do tema para o seu mais recente trabalho, "Madame X", onde divide a interpretação com a estrela brasileira Anitta.Publicado há uma hora, o vídeo de "Yoga" já soma mais de 12 mil visualizações.