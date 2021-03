Filme "A metamorfose dos pássaros" de Catarina Vasconcelos premiado no Brasil

O filme "A metamorfose dos pássaros", da realizadora portuguesa Catarina Vasconcelos, recebeu hoje dois prémios no Festival Panorama Internacional - Coisa de Cinema, de Salvador da Bahia, no Brasil, de acordo com o palmarés do certame.

No festival, cuja 16.ª edição terminou esta quarta-feira e decorreu apenas 'online', por causa da covid-19, "A metamorfose dos pássaros" recebeu o prémio especial do júri e o prémio do público.

"A metamorfose dos pássaros", primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos, teve estreia mundial há um ano, no Festival de Cinema de Berlim e, desde então, tem tido um preenchido percurso internacional, por festivais, somando agora cerca de vinte prémios, na maioria de melhor filme, assim como prémios do júri, da crítica e do público.