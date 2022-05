Raridades em vinil para ouvir em Coimbra

Numa altura em que a procura e a venda de vinil aumenta um pouco por todo o Mundo, a Biblioteca Municipal de Coimbra vai abrir as portas da sua coleção de 22 mil discos de vinil e permitir a qualquer pessoa a escuta de álbuns e singles, que vão da Canção de Coimbra ao rock progressivo.Com um acervo muito forte na área da música portuguesa, a coleção conta, ainda assim, com discos para todos os gostos, desde clássicos da pop e do rock, passando por bandas sonoras de filmes, jazz, música brasileira ou clássica.Entre as raridades que se podem encontrar estão a banda portuguesa de rock progressivo Petrus Castrus, o álbum ‘Changri-Lá’, de Carlos Alberto Vidal (antes de o músico se assumir como Avô Cantigas), ou o disco de estreia da Banda do Casaco, de 1974, passando pelos ‘avant-garde’ Telectu, que juntou Vítor Rua e Jorge Lima Barreto, ou as gravações nos anos 60 de Fernando Lopes Graça e Michel Giacometti em Trás-os-Montes. No total, a coleção conta com 22 163 discos, dos quais 15 834 estão já catalogados e tratados.A iniciativa chama-se ‘Regresso ao Vinil’ e representa um novo serviço da Biblioteca Municipal de Coimbra, que passa a permitir a audição de discos do seu fundo fonográfico, que poderá ser feita mediante marcação prévia (em biblioteca.servicodeaudiovisuais@cm-coimbra.pt ou pelo telefone 239 702 630). "Há muitas e variadas pérolas, quer na Biblioteca Municipal quer no arquivo e, muitas vezes, a cidade não conhece estas preciosidades enormes", disse à Lusa o vereador com a pasta das bibliotecas, Francisco Queirós.