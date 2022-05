Claustro Real ou de D. João I, as Capelas Imperfeitas e o Largo Inf. D. Henrique, no Mosteiro da Batalha, vão ser palco de um filme épico da Netflix, ‘Damsel’ (história de fantasia medieval ), com estreia prevista para o início do próximo ano. A produção será também rodada no Convento de Cristo, em Tomar, e na aldeia histórica de Sortelha, no Sabugal, no distrito da Guarda.









