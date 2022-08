Câmara diz que Coldplay em Coimbra é uma oportunidade para a cidade se projetar no mundo

A realização de quatro concertos da banda britânica Coldplay em Coimbra, em maio de 2023, representa para aquele município uma oportunidade para a cidade ser palco de grandes concertos e para se projetar no mundo.

"Coimbra começa, assim, a afirmar-se através da realização periódica de grandes eventos, nomeadamente eventos musicais, que possam servir de estímulo à economia local e regional e possam projetar a marca Coimbra pelo mundo", disse o vice-presidente da Câmara de Coimbra.

Em comunicado, Francisco Veiga salientou que o "município está a trabalhar para que Coimbra seja palco de grandes concertos, atraindo deste modo milhares de visitantes à cidade".

"As quatro datas esgotadas dos Coldplay são uma prova inequívoca desse caminho", sublinhou o autarca, frisando que a cidade "tem um grande potencial para acolher os melhores nomes da música internacional e de criar um histórico de grandes concertos".

Os britânicos Coldplay juntaram um quarto concerto no Estádio Cidade de Coimbra, a 21 de maio de 2023, com os bilhetes já à venda, revelou esta quinta-feira a promotora Everything is New na rede social Instagram.

Inicialmente, a banda de Chris Martin tinha agendado apenas uma data, a 17 de maio de 2023 no Estádio Cidade de Coimbra, mas a elevada procura de bilhetes - colocados esta quinta-feira à venda -, levou à marcação de uma segunda data, a 18 de maio, uma terceira, para dia 20 de maio, e agora uma quarta data, a 21 de maio de 2023.

A digressão europeia dos Coldplay de 2023 arranca em Portugal, com quatro concertos em Coimbra, seguindo por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países Baixos, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff, onde já estão a ser também marcadas datas adicionais.