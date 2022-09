Oos dois últimos grandes festivais de verão, MEO Kalorama, em Lisboa, e Festival F, em Faro, que decorrem entre esta quinta-feira e sábado, esperam reunir um total de 145 mil pessoas. Os números foram adiantados esta quarta-feira ao CM pelas respetivas organizações.



Na sua primeira edição, o MEO Kalorama, que assenta arraiais no Parque da Bela Vista, em Chelas (a ‘casa’ habitual do Rock in Rio), conta levar até àquele espaço um total “de 100 mil pessoas ao longo dos três dias”, revela Andreia Criner, porta-voz do festival, que destaca o facto de, no evento, serem esperados festivaleiros “oriundos de mais de 50 países, entre os quais Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália ou Irlanda”.









