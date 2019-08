45 mil pessoas ouvem jazz em festival de Cascais

Cerca de 45 mil pessoas passaram este ano pelo Cool Jazz, fazendo desta edição do festival uma das mais concorridas de sempre. "Foi um ano espetacular: um sucesso de público, que aderiu a todos os concertos, com um grande cartaz, que nos deixou muito felizes", afirmou aoKarla Campos, diretora do evento, que, pelo segundo ano consecutivo, se realizou em Cascais, depois de ter deixado Oeiras.Da 16ª edição, a responsável destaca os concertos de Tom Jones e Diana Krall, que esgotaram o Hipódromo Manuel Possolo, mas também as atuações dos ingleses Jamie Cullum e Jessie J, e dos norte-americanos The Roots, que "trouxeram novos públicos".Isto sem esquecer o concerto solidário dos The Black Mamba, no passado sábado no Parque Marechal Carmona, que, com entradas a 5 euros, rendeu quase 10 mil euros.O valor será entregue à CERCICA (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais). "Somos um festival com dimensão, que não pode esquecer a vertente social. Foi isso que tentámos fazer, mais uma vez, e este foi o ano em que angariámos mais dinheiro", refere Karla Campos.O regresso do Cool Jazz no próximo ano está assegurado, "nos mesmos moldes", ou seja, concertos nos espaços do Bairro dos Museus, em Cascais: Hipódromo Manuel Possolo, Parque Marechal Carmona e Jardins Casa das Histórias Paula Rego.A 17ª edição realiza-se entre 01 e 31 de julho.