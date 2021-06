Numa altura em que as novas variantes da Covid-19 vindas do estrangeiro preocupam as autoridades, os espetáculos de Andrea Bocelli, hoje e amanhã (as duas datas foram imposição da DGS), no Estádio Cidade de Coimbra, vão trazer até Portugal pessoas de 54 nacionalidades diferentes, sobretudo de Espanha, França, Bélgica, Rússia, Itália, Alemanha, Reino Unido e Brasil, para aquele que é o primeiro grande espetáculo em Portugal em tempo de pandemia.













Tiago Castelo Branco, da organização, acredita, ainda assim, que “algumas centenas” de pessoas que já tinham adquirido os ingressos não possam comparecer por razões diversas, designadamente restrições à circulação no Mundo ou outras relacionadas com a pandemia.

Medição de temperatura



Os espectadores terão de usar máscara e serão sujeitos a medição da temperatura à entrada do estádio. Dispõe ainda de vários pontos com álcool-gel.





Bar e cafetaria fechados



O evento não terá intervalo e os serviços de bar e cafetaria não estarão a funcionar. A saída do público será efetuada de forma controlada e por setores.





Espetáculo adiado



Andrea Bocelli deveria ter atuado em Coimbra, no dia 4 de julho de 2020, no âmbito das festas da cidade, mas o concerto foi cancelado devido à pandemia da Covid-19.