A 92ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que encerrou no passado domingo, levou ao Parque Eduardo VII 772 mil visitantes. Os fins de semana foram os dias com maior fluxo, batendo recordes de visitantes. Cerca de 22% visitaram o evento pela primeira vez.



Contando com a maior oferta literária até à data, 961 chancelas presentes e cerca de 2.









Ver comentários