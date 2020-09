A Ordem Moral: O amor proibido que chocou uma época

Chega esta quinta-feira às salas de cinema ‘A Ordem Moral’, uma produção de Paulo Branco realizada por Mário Barroso e escrita por Carlos Saboga, sobre uma mulher da alta sociedade de 1917 que enfrentou tudo e todos em nome do amor.





A Maria de Medeiros cabe a tarefa de interpretar a aparentemente frágil Maria Adelaide Coelho da Cunha, de 48 anos, herdeira do ‘Diário de Notícias’ e presa a um casamento lesado pelas infidelidades do marido, Alfredo da Cunha (Marcelo Urgeghe), que herdou por dote a administração e a direção do jornal. Mulher viajada, rica e culta, Maria Adelaide sentia-se castrada até conhecer Manuel Claro (João Pedro Mamede), um jovem de 26 anos, oriundo de Santa Comba Dão, alto e bem-parecido, que o marido contratou para seu motorista.