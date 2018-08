A Place to bury strangers regressam a Portugal

Trio regressa para duas datas que acontecem no Hard Club, no Porto.

16:44

2018 marca o ano em que os A Place To Bury Strangers mudaram de alinhamento mas também a data do regresso da banda norte-americana ao país, em apresentação do seu mais recente disco de estúdio Pinned, editado em abril. O trio que conta com Oliver Ackermann (guitarra/vocal), Dion Lunadon (baixo) e mais recentemente com Lia Simone Braswell (bateria) regressa para duas datas que acontecem no Hard Club (Porto) esta sexta-feira e no RCA Lisboa este sábado. A última vez que a banda atuou por cá foi no Reverence Valada, em 2016.

A banda de noise-rock - que se tornou muito aclamada entre a comunidade internacional por mostrar que escavacar guitarras, partir cordas e ensurdecer os nossos e os seus ouvidos são das poucas liberdades que a sua existência ainda lhes permite - apresentará os temas de Pinned, disco que veio dar sucessão ao muito aclamado Transfixiation (2015), e que já se pode ouvir nas plataformas digitais de streaming.



Os Numb.er - projeto liderado pelo criativo Jeff Fribourg (fotógrafo, designer e ex-membro dos Froth) e uma das novas bandas promissoras dentro do neo post-punk - vão estrear-se em Portugal poucos meses depois de terem editado o bastante aclamado LP de estreia, Goodbye, para dois concertos que farão as honras de abertura à passagem dos A Place To Bury.



No novo projeto Fribourg explora completamente as suas inclinações musicais eclécticas incutindo-lhes, juntamente com três companheiros, elementos do punk, shoegaze e post-punk, sem se comprometer com uma visão singular do mundo. Com o lançamento de Goodbye, o primeiro LP da banda lançado em maio pela aclamada Felte Records, os Numb.er oferecem-nos um documento sonoro desafiador e dinâmico que poderá ser desfrutado ao vivo em dois concertos absolutamente imperdíveis.



Os bilhetes para ambos os concertos têm um custo de 15 euros. Todas as informações adicionais podem ser acompanhadas na página de Facebook da promotora At The Rollercoaster, responsável pelo seu regresso ao país.