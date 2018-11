Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abrunhosa espiritual e Carminho intimista em novos álbuns

Disco de Pedro Abrunhosa conta com colaborações de Carla Bruni, Ana Moura e Elisa Rodrigues, entre outras.

Por Miguel Azevedo e Sónia Dias | 08:56

Dois dos maiores nomes da música portuguesa regressam esta sexta-feira aos discos. Aos 57 anos, Pedro Abrunhosa lança ‘Espiritual’, o seu 8º álbum, que conta com a participação de convidadas de peso, como Carla Bruni, Elisa Rodrigues, Ana Moura, Lila Downs e Lucinda Williams.



Já Carminho apresenta ‘Maria’, o seu 5º trabalho em estúdio e, também, o mais pessoal de sempre.



"As canções de ‘Espiritual’ que foram gravadas com mulheres é porque só podiam ser assim. São uma relação amorosa", explica Abrunhosa ao CM, acrescentando que este novo trabalho é "um ato reflexivo".



"Nós não vivemos tempos espirituais. Muito pelo contrário: vivemos tempos muito pela rama, em que as pessoas se definem muito pelo que têm e não pelo que são", revela.



Carminho regressa com ‘Maria’, o seu disco mais intimista. "O tempo vai passando e nós vamos tentando ser fiéis àquilo que somos. Neste disco há mais de mim no sentido em que, de uma forma mais segura, sei dizer que hoje sou mais qualquer coisa do que era ontem", diz a fadista, que voltou a questionar-se sobre o significado do fado na sua vida.



"Fiz uma espécie de regressão e quando isso acontece vamos ao mais íntimo e pessoal de nós". Por isso todo o caminho do disco foi trilhado e definido por Carminho que, além da voz, assume a produção e parte da autoria e composição das canções.



"O fado é, para mim, uma experiência emocional e foi isso que quis passar com este trabalho".