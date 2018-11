Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Abrunhosa vai animar Réveillon nos Aliados

Músico portuense oferece à cidade o primeiro grande concerto depois do lançamento de ‘Espiritual’.

Por Ana Silva Monteiro | 01:30

'Vem ter comigo aos Aliados' é um dos temas do novo álbum de Pedro Abrunhosa, ‘Espiritual’, e é também esse o mote lançado pelo músico para a Passagem de Ano no Porto.



A maior sala de visitas da cidade será o epicentro da festa, com um espetáculo do portuense, que inclui surpresas e diversos convidados, com início marcado para as 23h da última noite do ano e que se irá prolongar por cerca de três horas.



O habitual fogo de artifício será lançado, à meia-noite, a partir do edifício da câmara.



A autarquia reservou, no entanto, um prólogo da noite de réveillon, com um concerto de Diogo Piçarra, na noite de 29 de dezembro.



É um dos mais importantes artistas da pop nacional e sobe pela primeira vez ao palco dos Aliados para um espetáculo em que vai percorrer os sucessos que marcam a sua carreira, como um ‘aquecimento’ para a grande noite. No dia 30, será realizada a S. Silvestre, com partida e chegada nos Aliados.



O programa da Passagem de Ano no Porto inclui três palcos alternativos: largo do Amor de Perdição (Cordoaria), praça Gomes Teixeira (Leões) e praça dos Poveiros.



O objetivo é aliviar alguma da pressão na avenida dos Aliados - que há um ano juntou mais de 200 mil pessoas -, apresentando propostas e estilos de música diferentes.



O programa musical de Réveillon nos Aliados encerra na tarde de 1 de janeiro, a partir das 16h00, com o habitual Concerto de Ano Novo pela Banda Sinfónica Portuguesa, dirigida pelo maestro Francisco Ferreira.