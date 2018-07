Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ação e filmes infantis vão animar este verão

Em agosto chegam a Portugal obras que prometem levar público às salas nacionais.

01:30

O verão pode estar fresco na rua, mas promete aquecer dentro das salas de cinema, com as estreias que aí vêm. A começar, já no dia 2 de agosto, com a nova 'Missão Impossível, que leva o subtítulo 'Fallout' e que nos devolve ao contacto do agente Ethan Hunter - um Tom Cruise que, aos 56 anos, não dá sinal de querer abrandar o ritmo.



Logo a seguir, e dentro do mesmo género de ação a cem à hora, chega, a 23 de agosto, 'Meg: Tubarão Gigante', um filme que explora o medo humano dos tubarões, aqui numa escala nunca vista: um animal supostamente extinto há dois milhões de anos e como o homem nunca viu. Jason Statham é a estrela de serviço.



Mas entre um e outro, e porque o verão não se faz sem filmes de super-heróis, chega 'Homem Formiga e a Vespa' (estreia a 15). Paul Rudd, um ator muito conotado com os filmes românticos, volta a vestir a pele do herói que vai salvar o dia, num filme que tem tanto de ação como de comédia.



Para o público mais jovem também há propostas, a começar com mais uma versão do conto 'A Pequena Sereia', que estreia entre nós a 2 de agosto. O filme conta a história de uma rapariga presa num circo porque tem a capacidade de se transformar numa sereia e que vai ser salva por uma menina que acredita nela. No dia 15 chega 'Christopher Robin', filme da Disney sobre o homem que, em criança, inspirou o célebre Winnie the Pooh. É com Ewan McGregor.