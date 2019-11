Ação no feminino e a um ritmo perfeito em ‘Os Anjos de Charlie’

Mesmo sabendo que uma nova versão de ‘Os Anjos de Charlie’ estaria sempre sujeita a comparações, Elizabeth Banks não resistiu ao apelo de recuperar as aventuras deste trio de agentes tão sensuais quanto perigosas. Na esperança de repetir o sucesso de ‘Um Ritmo Perfeito’, ela escreveu, produziu e dirigiu a película, que quer acabar com a ideia de que a ação é um género masculino."Já foram feitos 37 filmes do Homem-Aranha e ninguém se queixa! Por isso, acho que as mulheres também têm direito a ter um ou dois filmes de ação a cada 17 anos", disse Banks em resposta às críticas que acusam ‘Os Anjos de Charlie’ de passar uma mensagem "feminista".No remake que esta quinta-feira chega às salas nacionais, as quase desconhecidas Ella Balinska e Naomi Scott (a Jasmine de ‘Aladdin’) juntam-se a Kristen Stewart (da saga ‘Twillight’) para interpretar três agentes secretas altamente treinadas que apenas respondem perante o seu misterioso chefe, Charlie Townsend.Neste filme inspirado na clássica série televisiva dos anos 70, criada por Ivan Goff e Ben Roberts, os ‘anjos’ tentam impedir que uma perigosa tecnologia seja colocada em prática, ameaçando milhões de vidas humanas.foi o ano da estreia de ‘Os Anjos de Charlie’, uma série criada por Ivan Goff e Ben Roberts e produzida por Aaron Spelling, que esteve em exibição até 24 de junho de 1981, na ABC.Kate Jackson, Jaclyn Smith e Farrah Fawcett (até 1977) e Cheryl Ladd (depois) foram protagonistas de ‘Os Anjos de Charlie’ e tornaram-se ‘sex symbols’.Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz interpretaram o primeiro filme, em 2000.