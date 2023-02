Chama-se ‘Crónica de África’ (Guerra & Paz), o novo livro do escritor, editor e colunista do CM Manuel S. Fonseca, e reúne textos de memória e reflexão em torno do continente onde passou infância e adolescência e onde se fez adulto.



Alguns dos artigos já foram publicados (no ‘Jornal de Negócios’, por exemplo), mas foram "reescritos".









Ver comentários