Testes gratuitos à Covid-19 e aumento da lotação das salas. São estas as medidas que a Associação Espetáculo - Agentes e Produtores Portugueses defende, daqui para a frente, para os eventos culturais, isto no seguimento da decisão do Conselho de Ministros, da passada quarta-feira, que obriga à realização de testes de diagnóstico à Covid-19 para a entrada em eventos desportivos e culturais.