No total são nove as obras que vão passar no Museu da Cinema, para recordar os olhos violeta e o enorme talento de Elizabeth Taylor. A diva do cinema clássico, que morreu no dia 23 de Março aos 79 anos, vítima de uma insuficiência cardíaca, deixou a sua marca nos anos de ouro de Hollywood, vencendo duas estatuetas douradas para Melhor Actriz.